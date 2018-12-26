Фотогалереи
Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке
Новости 24
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