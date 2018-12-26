Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке

Жильцам полуразрушенного более 20лет назад дома, вручили ключи от квартир в новостройке