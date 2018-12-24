В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах

В Екатеринбурге школьники получили право иногда ходить на уроки в пижамах