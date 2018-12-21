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Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи больницам городов Свердловской области
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