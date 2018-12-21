Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»

Девочки из детских домов на дефиле благотворительного проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой»