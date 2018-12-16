Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки
Избрание меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки