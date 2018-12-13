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Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище

Один день из жизни суворовцев. День открытых дверей в Екатеринбургском суворовском училище
Новости 24
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В Екатеринбурге отремонтируют колледж, здание которого пытается отсудить РПЦ
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