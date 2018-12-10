Фотогалереи
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
Новости 24
В Новой Ляле заведующая детским садом, выписывала воспитателям премии, но забирала их себе
В мэрии Екатеринбурга запустили «калейдоскоп департаментов»
В аэропорту Кольцово из-за треснувшего стекла вынужденно сел борт Тюмень - Уфа
В Екатеринбурге открыли единый центр управления полетами над шестью регионами
Жду сценарий: уральский безработный сыграет «плохого парня» в фильме Гая Ричи
Мэр Екатеринбурга назначил заместителя по вопросам социальной политики
Буш-старший присылал в Свердловск американский самолет с медиками для матери Бориса Ельцина
На трассе Екатеринбург - Тюмень ради установки пешеходных переходов закроют четыре участка
У главы Свердловского Уставного суда появился второй заместитель
Житель Екатеринбурга выследил своего обидчика и поджег его автомобиль
Гостем радио «КП» - Екатеринбург» станет министр здравоохранения Андрей Цветков
«Давайте встряхнемся и дойдем до банка»: телеканал «Союз» упрекнул зрителей в малых пожертвованиях
Оренбургские фтизиатры обсудили актуальные вопросы диагностики туберкулеза
Скандальная «Золушка» больше не будет кормить екатеринбургских школьников
«Спецавтобаза» оштрафована на 40 тысяч за соседство питьевого резерваура и выгребной ямы
В Екатеринбурге алиментщик, испугавшись ареста, за два часа погасил двухгодичный долг
В Нижнем Тагиле УК раскошелится за упавший на голову пенсионера кусок льда
Вторая неделя зимы в Екатеринбурге будет без заморозков и снега
«Автомобилист» на домашнем льду уверенно обыграл пекинский «Куньлунь»
На Урале приемщики лома, подменив металл щебнем, обокрали завод на 16 миллионов рублей
Футболисты «Урала» проиграли в заключительном матче года ФК «Динамо» со счетом 0:4