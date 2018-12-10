В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр единой системы организации воздушного движения