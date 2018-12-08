Главную ёлку для ледового городка Екктеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском