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Главную ёлку для ледового городка Екктеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском

Главную ёлку для ледового городка Екатеринбурга спилили в лесу под Михайловском
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