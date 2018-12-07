Фотогалереи
Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"

Министр строительства РФ Владимир Якушев и Губернатор Евгений Куйвашев на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia"
Новости 24
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