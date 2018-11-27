В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся
В Колледже Ползунова прошла учебная эвакуация учащихся