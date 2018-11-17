Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров
Открытие памятника контрразведчикам у окружного дома офицеров