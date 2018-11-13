Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона
Прорыв трубы с горячей водой у центрального стадиона