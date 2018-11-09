Фотогалереи
Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке

Екатеринбургские депутаты побывали на Широкореченской свалке
Новости 24
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