Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода
Открытие памятника турбине Т-100 в честь 80-летия уральского турбинного завода