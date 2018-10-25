Фотогалереи
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке

Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Новости 24
Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге переехало из отеля в бизнес-центр
Уральцы, укравшие за час из банкомата миллион рублей, избежали тюрьмы
Мэр Екатеринбурга назначил своего заместителя по экономике
Житель Урал приревновал сожительницу и зарезал ее
Мэрия Екатеринбурга может купить четыре низкопольных трамвая, презентованных на «Иннопроме»
Екатеринбургские школьники смогут сдать пробный ЕГЭ через онлайн-тренажер
На Урале засудили консультанта, который продал инвалиду не подходящие наушники
К 2021 году средняя зарплата уральцев вырастет до 45 тысяч рублей
В Екатеринбурге байкер столкнулся с трактором
Съемка из космоса выявила в лесах Среднего Урала десятки незаконных рубок
В Екатеринбурге полиция устроила погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного лихача
Центральный банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка
В Екатеринбурге уничтожили полтонны санкционных груш и винограда
Средний Урал стал лидером по количеству почетных доноров крови
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку
Троих забрала реанимация: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария
На Среднем Урале выполнили план по сбору урожая
На юную жительницу Урала, избившую двух сверстниц, завели уголовное дело
На безопасность свердловских школ и садиков потратят два миллиарда рублей
На Среднем Урале не хватает 900 врачей
Дело уже в суде: Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве школьницы 7 лет назад, грозит пожизненный срок
В Екатеринбурге возле рынка загорелась гигантская цистерна
На Урале кинологи МЧС и их псы показали мастерство спасения людей из-под завалов
На Урале женщина расчленила брата и расфасовала по пакетам