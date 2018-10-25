Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке
Открытие аллеи героев в Харитоновском парке