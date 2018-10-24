В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей
В школах в рамках единого дня безопасности прошла учебная эвакуация детей