В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции
В ОКБ№1 провели показательную операцию по лечению аритмии методом радиочастотной абляции