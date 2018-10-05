Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове
Врачи ОКБ№1 спасли пациентку с гигантской аневризмой в голове