Фото дня - "КП-Екатеринбург"

Александр Высокинский испытал два новых трамвая изготовленные на заводе "УралТрансМаш"

В лесу под Михайловсом спилили главную ёлку для Екатеринбургского ледового городка

Зимний подумарафон в Екатеринбурге

Теперь любой желающий может зайти на второй этаж водонапорной башни на плотинке. Там открылся музей

Встреча друзей дома на Карла Либкнехта 40, который могут снести ради нового зала филармонии

Построение бойцов армий стран-членов ОДКБ во время совместных учений миротворческих сих "Нерушимое братство - 2018"

Учебная эвакуация детей из школы

Учения криминалистов следственного комитета

Супергерои пришли в гости в детям лежащим в больнице

В Екатеринбурге презентовали 10 АРТ-матрешек ЭКСПО2015