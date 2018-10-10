Фото дня - "КП-Екатеринбург"

Супергерои пришли в гости в детям лежащим в больнице

В Екатеринбурге презентовали 10 АРТ-матрешек ЭКСПО2015

Матч премьер-лиги "Урал" 2-1 "Арсенал

В Екатеринбурге проходит Российский чемпионат по банному мастерству

В Екатеринбургском зоопарке поселился орангутан Захар

Драматург Николай Коляда во время оглашения ему приговора по делу о ДТП

Во время матча премьер-лиги: "Урал" 1-1 "Ростов

В Екатеринбургском суворовском училище вручили погоны первокурсникам

В Екатеринбург к 1 сентября доставили цветов на 1.000.000$

Екатеринбург отметил свое 295летие

"Мисс Екатеринбург 2018" стала 20-летняя Арина Верина

На Екатеринбург снова обрушился сильный дождь

Юный рыбак ловит рыбу в пруду в Харитоновском парке

Аттестационные испытания инструкторов-спасателей в аквапарке 'Лимпопо'

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2018"

В Екатеринбурге отгремела Ural Music Nights 2018

Тренировка сборной Мексики перед матчем против Швеции

Во время матча группового этапа ЧМ2018: Япония 2-2 Сенегал

Тренировка сборной Сенегала на стадионе "Екатеринбург-арена" накануне матча с Японией

Матч группового этапа ЧМ2018: Франция 1-0 Перу

Французские болельщики встретили свою сборную в Екатеринбурге

Пока Российские футболисты побеждали Египтян, в фан-зоне Екатеринбурга их горячо поддерживали фанаты