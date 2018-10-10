Фото дня - "КП-Екатеринбург"

Супергерои пришли в гости в детям лежащим в больнице
В Екатеринбурге презентовали 10 АРТ-матрешек ЭКСПО2015
Матч премьер-лиги "Урал" 2-1 "Арсенал
В Екатеринбурге проходит Российский чемпионат по банному мастерству
В Екатеринбургском зоопарке поселился орангутан Захар
Драматург Николай Коляда во время оглашения ему приговора по делу о ДТП
Во время матча премьер-лиги: "Урал" 1-1 "Ростов
В Екатеринбургском суворовском училище вручили погоны первокурсникам
В Екатеринбург к 1 сентября доставили цветов на 1.000.000$
Екатеринбург отметил свое 295летие
"Мисс Екатеринбург 2018" стала 20-летняя Арина Верина
На Екатеринбург снова обрушился сильный дождь
Юный рыбак ловит рыбу в пруду в Харитоновском парке
Аттестационные испытания инструкторов-спасателей в аквапарке 'Лимпопо'
В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2018"
В Екатеринбурге отгремела Ural Music Nights 2018
Тренировка сборной Мексики перед матчем против Швеции
Во время матча группового этапа ЧМ2018: Япония 2-2 Сенегал
Тренировка сборной Сенегала на стадионе "Екатеринбург-арена" накануне матча с Японией
Матч группового этапа ЧМ2018: Франция 1-0 Перу
Французские болельщики встретили свою сборную в Екатеринбурге
Пока Российские футболисты побеждали Египтян, в фан-зоне Екатеринбурга их горячо поддерживали фанаты