В Тюмени из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня

В Тюмени действует режим ЧС из-за паводка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

28 июля уровень воды в реке Тура в Тюмени превысил критическую отметку, достигнув 877 сантиметров. Из-за этого власти ввели режим ЧС регионального уровня, специалисты экстренных служб ведут работу в круглосуточном режиме. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Сильный паводок в Тюмени случился из-за дождей - в июне в городе выпало 2,5 месячных нормы осадков, спровоцировав наводнение.

Сейчас в городе силами волонтеров и военных курсантов укрепляют дамбы мешками с песком. На подтопленных участках создают защитные сооружения высотой в 1 метр.