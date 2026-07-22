В Нижнем Тагиле пропал 15-летний школьник с кудрявыми волосами

У молодого человека светлые кудрявые волосы. Фото: поискового отряда «ЛизаАлерт».

Полиция Нижнего Тагила и волонтеры развернули в городе и его окрестностях поиски 15-летнего Андрея Дзюбы. О местонахождении подростка ничего неизвестно с 20 июля. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего парня 175 сантиметров, у него худощавое телосложение. Он светловолосый и обладатель серо-голубых глаз.

На момент пропажи молодой человек был в серой толстовке, джинсах серого цвета и белых кроссовках.

Если вам что-либо известно о местонахождении юноши сообщите данные волонтерам поискового отряда инфоргу Анне по телефону 89655132496. Также можно обратиться по короткому номеру 112.