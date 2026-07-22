Екатеринбуржец пытался «откосить» от армии и получил 7 лет колонии

Суд приговорил екатеринбуржца к 7 годам колонии. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Екатеринбурге суд вынес приговор призывнику Владимиру Соколову. Зимой 2025 года он решил уклониться от службы в армии. Для этого он обратился к знакомому Евгению Королеву. Тот предложил осужденному оформить фиктивные медицинские документы, которые дали бы основание для отсрочки.

Так, Владимир Соколов передал мужчине 675 тысяч рублей. Из этих средств Королев оставил себе 505 тысяч, а на 130 тысяч нашел второго посредника, который договорился с врачом одной из городских больниц.

- 25 декабря Соколов совместно с посредником прибыл в приемный покой медучреждения в переулке Рижском, 16. Врач, не имея на то медпоказаний, провел призывнику хирургическое вмешательство, наложил швы и оформил фиктивную документацию, придав незаконной процедуре вид обоснованной лечебной манипуляции, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Предполагалось, что документы помогут осужденному незаконно получить отсрочку. Екатеринбуржца осудили по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере». Свою вину Соколов полностью признал и раскаялся.

В качестве наказания ему назначили 7 лет колонии строгого режима со штрафом 1,35 миллиона рублей. Кроме того, суд конфисковал его телефон и сумму, соответствующую размеру взятки – 675 тысяч рублей.

Владимира Соколова взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Отмечается, что другие участники незаконной схемы уже предстали перед судом и получили наказания.