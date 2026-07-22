В Карелии четвертый день ищут двух туристов из Петербурга, пропавших на Ладоге

Двенадцать человек, в том числе всех детей, спасателям удалось найти и доставить на берег. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

В Карелии уже четвертый день продолжаются поиски двух туристов из Петербурга, которых вынесло в Ладожское озеро 19 июля. Спасатели готовятся к новым выездам, но сильное волнение на озере мешает операции, сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

Как пишет Мойка78, трагедия произошла, когда группа из 14 человек, включая пятерых детей, вышла из Приозерска по реке Тихой. Из-за непогоды путешественников отбросило в озеро. Двенадцать человек, в том числе всех детей, спасателям удалось найти и доставить на берег. Судьба двух взрослых остаётся неизвестной. Поиски продолжаются.

Напомним, в середине апреля в Свердловской области на реке Туре пропали трое рыбаков. Тело одного из них нашли спустя два месяца. Тела двух других рыбаков до сих пор не найдены. По официальной версии они утонули.