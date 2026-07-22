Циветты Ночь и Спокойствие поселились в Екатеринбургском зоопарке

Циветты приехали из Новосибирска. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургский зоопарк приехали две сестренки циветты – Ниша и Шанти. Родились они 7 августа 2025 года, поэтому совсем скоро отметят день рождения. В уральскую столицу циветты прибыли из Новосибирска.

- Их имена говорят сами за себя: с санскрита «Ниша» переводится как «ночь», а «Шанти» – как «мир» и «спокойствие». Они полностью оправдывают свои имена: передвигаются по вольеру плавными, бесшумными шагами и предпочитают вечерние променады, - рассказали в пресс-службе городского зоопарка.

Ниша и Шанти предпочитают ночной образ жизни. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Новые обитатели склонны к ночному образу жизни, поэтому посетителям рекомендуют приходить к ним вечером. В дневное время их обычно можно застать спящими в своих домиках. Отмечается, что циветты довольно осторожные и подпускают к себе не каждого – сначала нужно заслужить их доверие.

Посмотреть на Нишу и Шанти можно будет в комплексе вольеров «Восточные». Новые обитатели расположились по соседству с речными выдрами.