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НовостиОбщество22 июля 2026 10:11

С аллеи на проспекте Ленина убрали арку в форме сердца

В центре Екатеринбурга убрали арку во форме сердца, установленную на Ленина
Данил СВЕЧКОВ
Арт-объект был установлен в год 300-летия Екатеринбурга

Арт-объект был установлен в год 300-летия Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе жители Екатеринбурга обнаружили, что с проспекта Ленина - со входа на аллею у пересечения с улицей Вайнера - исчез арт-объект в форме сердца. В мэрии Екатеринбурга рассказали о его судьбе.

- Арт-объект увезли на базу ЕМУП Горсвет на профилактику. По ее итогам будет принято решение, - объяснили в администрации Екатеринбурга.

Вернется ли арт-объект на прежнее место, пока сказать нельзя. Отметим, что его установили в 2023 году - к 300-летию города.