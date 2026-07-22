С аллеи на проспекте Ленина убрали арку в форме сердца

Арт-объект был установлен в год 300-летия Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе жители Екатеринбурга обнаружили, что с проспекта Ленина - со входа на аллею у пересечения с улицей Вайнера - исчез арт-объект в форме сердца. В мэрии Екатеринбурга рассказали о его судьбе.

- Арт-объект увезли на базу ЕМУП Горсвет на профилактику. По ее итогам будет принято решение, - объяснили в администрации Екатеринбурга.

Вернется ли арт-объект на прежнее место, пока сказать нельзя. Отметим, что его установили в 2023 году - к 300-летию города.