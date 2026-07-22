Педагог из Кузбасса два года издевался над воспитанниками, его дело в суде

Расследованием занимался СК Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя директора по режиму учебно-воспитательного учреждения. Его обвиняют по 28 эпизодам превышения должностных полномочий с применением насилия, сообщили в Следкоме Кузбасса.

Как пишет vse42.ru, следствие считает, что с сентября 2023 по сентябрь 2025 года мужчина систематически жестоко обращался с 18 воспитанниками в возрасте от 11 до 15 лет. Он использовал физическую силу и запрещённые методы воспитания, ссылаясь на нарушения распорядка.

В ходе расследования допросили более 40 свидетелей, провели 13 очных ставок и 37 судебных экспертиз. Уголовное дело уже направлено в суд.