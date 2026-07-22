Ревдинский завод заплатит уральцу 2 миллиона за бракованный кирпич

Мужчина отсудил у завода больше 2 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ревдинский завод заплатит свердловчанину за бракованный кирпич. Мужчина купил партию за 180 тысяч рублей еще в апреле 2024 года, а летом возвел забор. Однако вскоре он получил от завода письмо, в котором говорилось о наличии скрытого брака в партии.

- Продавец предложил возвратить товар, указав на готовность возмещения понесенных расходов, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчина заказал экспертизу, которая определила, что перекладка забора обойдется в почти 1,38 миллиона рублей. Однако завод вернул лишь стоимость партии кирпича – 180 тысяч. Возмещать убытки продавец отказался. По его словам, если дефекты кирпича не проявились спустя более полугода, то, вероятнее всего, отсутствуют и не появятся.

Свердловчанин обратился в суд, потребовав взыскать с завода компенсацию, однако получил отказ. Тогда он решил обжаловать данное решение в областном суде. Была назначена повторная экспертиза. Согласно ее результатам, дефекты имели 8,1% всех кирпичей, то есть 231 штука.

- Использование спорной партии невозможно, так как данный кирпич является изделием, обеспечивающим эксплуатационные характеристики кладки и выполняющим функции декоративного материала; его применение без ущерба качеству забора исключено, - пояснили в облсуде.

В результате с Ревдинского кирпичного завода взыскали больше 1,1 миллиона рублей убытков, 177 тысяч – неустойки, 660 тысяч – штрафа, 10 тысяч – компенсации морального вреда, а также почти 27 тысяч рублей расходов на экспертизу и 31,1 тысячи рублей госпошлины.

В общей сложности свердловчанин отсудил чуть больше 2 миллионов 40 тысяч рублей. Отмечается, что его обязали вернуть бракованную партию продавцу.