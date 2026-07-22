В Красноуральске пресекли продажу алкоголя без лицензии

Павильон не имел лицензии на продажу алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноуральске оштрафовали продавцов алкоголя без лицензии. В июне 2026 года сотрудники полиции обнаружили, что в павильоне «Татьяна», который находится по улице 1 Мая, несовершеннолетней была продана банка пива.

- Продавец не спросила документы у девушки и продала ей алкоголь. А дальше выяснилось, что продавец вообще не имела права продавать спиртосодержащую продукцию, так как павильон предназначен исключительно для реализации продовольственных товаров, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Полицейские осмотрели киоск и изъяли больше 320 единиц спиртного, включая пиво и водку. Начался суд. Продавец павильона рассказала, что торговала алкоголем по поручению индивидуального предпринимателя. Свидетели факт продажи подтвердили.

Предприниматель и продавец признали свою вину в полном объеме. Так, ИП оштрафовали на 20 тысяч рублей за торговлю спиртным без лицензии, а сотрудницу павильона – на 30 тысяч за продажу алкоголя несовершеннолетней. Отмечается, что вся изъятая продукция будет уничтожена.

Постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.