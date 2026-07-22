На Среднем Урале почти в три раза сократилось число фальшивых денег

Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за первое полугодие 2026 года специалисты обнаружили 21 фальшивую купюру. Это почти в три раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года, когда было выявлено 59 таких банкнот.

- Более половины поддельных купюр были выявлены кредитными организациями. Это говорит о высокой ответственности сотрудников банков – заподозрив фальшивку, они сдавали ее в полицию и помогали проводить работу «по горячим следам», - рассказала эксперт Уральского ГУ Банка России Елена Фомина.

Так же, как и в прошлом году, чаще всего подделке подвергались купюры номиналом 5 тысяч рублей. За полгода было выявлено 14 таких банкнот. На втором месте по популярности у мошенников оказались тысячные купюры – обнаружены пять подделок.

Помимо этого, специалисты выявили одну фальшивую монету. Как отмечают в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, подделывать их довольно сложно, однако иногда злоумышленникам все равно это удается.