Эксперт рассказал, как по звуку и хвостику выбрать идеальный арбуз

Полосатые арбузы среднего размера с четким рисунком и желтоватым, а не белым пятном с большей вероятностью окажутся зрелыми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спелый арбуз можно определить по желтому пятну на боку — это главный признак зрелости, рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Абзацем». Чтобы выбрать идеальный плод, нужно оценить несколько внешних признаков.

Эксперт пояснил, что полосатые арбузы среднего размера с четким рисунком и желтоватым, а не белым пятном с большей вероятностью окажутся зрелыми. Также важно, чтобы хвостик был ещё не засохшим, а кожура — целой.

Собеседник предупредил, что покупателя должны насторожить мятый или подозрительно дешёвый арбуз. Это может означать, что основную партию уже распродали, а на прилавках остались недозревшие плоды.

- Это когда арбуз в основном гладкой формы. Как правило, это еще и размытые толстокоры с бугристостью. То есть если вы видите на витрине разрез у арбуза и видно, что у него светлая мякоть, размытый неяркий окрас, прожилки белые – это говорит о повышенном содержании нитратов, - отметил Викулов.

Агроном упомянул и популярный метод постукивания. По его словам, звонкий звук сигнализирует о незрелости, глухой — о перезрелости или пустотах внутри. Идеальный арбуз должен издавать сочный, насыщенный звук.