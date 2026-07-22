Глава Нижнего Тагила рассказал, как помогают садоводам в зоне паводка

В СНТ организовали подвоз дров, уборку мусора и отсыпку дорог. Фото: соцсети Владислава Пинаева

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о паводковой обстановке в местных СНТ. По его словам, с каждым днем вода отступает. Согласно данным на утро 21 июля, в зоне подтопления находились 65 участков.

- В «Шахтере» – 30, в «Рыбаке» – 30, в «Тагилстрое-3 Южном» – 5. Провели встречи, осмотрели территории. Определили места для сбора мусора, посчитали потребность в дровах для просушки домов и щебне для дорог, решаем вопросы с дезинфекцией скважин, - написал градоначальник в своих социальных сетях.

Так, в СНТ «имени Тимирязева» подвезли две машины дров, а в «Шахтер», «Энергетик», «Лесные поляны», «Тагилстрой-3» и «Металлист» – по одной.

Напомним, что ранее жители СНТ «Шахтер» оставались без света. Как пояснил Владислав Пинаев, на некоторые участки электроснабжение уже вернули. Остальные подключат после переноса счетчиков.

- В «Шахтере» продолжается отсыпка дамбы. Завтра начнется отсыпка дорог, - отметил глава Нижнего Тагила.

Ведется работа и по вывозу мусора. Так, в период с 17 по 19 июля из СНТ «Надежда» вывезли 35 кубометров, из «Шахтера» – 54, а из «Лесных полян» – 27.