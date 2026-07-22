В Серове внедорожник сбил двух 16-летних подростков на мотоцикле

Водитель внедорожника влетела в мотоцикл. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Серове 21 июля в 19:58 произошло ДТП, в результате которого пострадали двое 16-летних подростков. Инцидент случился возле дома №14Б по улице Короленко. Предварительно, 38-летняя водитель внедорожника Toyota влетела в мотоцикл, на котором находились юные уральцы.

- Женщина за рулем Toyota, следуя по улице Короленко, при повороте налево вне перекрестка не уступила дорогу мотоциклу LITE 300, двигавшемуся во встречном направлении, и допустила столкновение, - пояснили в Госавтоинспекции Свердловской области

Юного водителя мотоцикла госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы, а его пассажира после оказания медпомощи отпустили домой. В отношении последнего составлен административный материал за нарушение ПДД, так как он был без мотошлема.

Как выяснили автоинспекторы, у водителя мотоцикла нет водительских прав. За это и за пассажира без шлема в отношении него были возбуждены два административных дела.

Пассажир мотоцикла был без мотошлема. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Мотоцикл уральцу купила мама за несколько недель до случившегося. Так, родителей подростка привлекут к административной ответственности за передачу управления лицу без водительских прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Водитель внедорожника имеет стаж 17 лет. Ранее к ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

- В отношении нее составлен протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью», - отметили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства провели все необходимые процессуальные действия. По факту аварии назначена проверка.