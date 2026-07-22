Паводковая обстановка на Среднем Урале остается напряженной

В зоне паводка находятся 3,4 тысячи территорий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжается борьба с паводком. Как сообщает МЧС, обстановка в регионе остается напряженной.

- Несмотря на отсутствие осадков в прошедшие сутки, на отдельных участках сохраняется напряженная гидрологическая обстановка, обусловленная добеганием волны паводка и режимом сбросов на гидротехнических сооружениях, - пояснили в пресс-службе областного ведомства.

За прошедшие сутки вода покинула 72 дома и 178 приусадебных участков в 14 населенных пунктах. Затоплены оказались 6 домов и 75 приусадебных участков.

Продолжают работать четыре пункта временного размещения. Один из них расположен в Ирбитском МО, еще один – в Ирбите и два – в ГО Камышлов. В них сейчас находятся 70 человек, в том числе 22 ребенка.

Специалисты ведут мониторинг ситуации на водоемах. Так, фиксируется снижение уровня воды в реке Нице в Ирбитском МО, а на реке Нейве в Невьянском и Верх-Нейвинском МО, наоборот, отмечается рост.

Сейчас спасатели продолжают работы по организации паромных и лодочных переправ для 22 населенных пунктов, оказавшихся отрезанными от большой земли из-за паводка. Жителям оказывается адресная помощь, доставляются продукты и питьевая вода.