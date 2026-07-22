В Екатеринбурге на детские лагеря в 2026 году потратят 600 млн рублей

В Екатеринбурге обновляют детские лагеря Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году администрация Екатеринбурга увеличит вложение в развитие системы детских лагерей до 600 миллионов рублей. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на градоначальника Алексея Орлова.

- Мы движемся в правильном направлении, так как даем детям комфортный и безопасный отдых, возможности для оздоровления,- рассказывает Алексей Орлов.

На выделенные деньги в лагере «Буревестник» привели в порядок пищеблок, новые медицинские пункты оборудовали в «Изумруде» и «Волне», а в «Мечте» обновили инженерные сети.

Быстровозводимые корпуса появились в загородных лагерях «Рассветный», «Спутник», «Бригантина» и «Приозерный».