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НовостиНедвижимость22 июля 2026 5:01

В Екатеринбурге на детские лагеря в 2026 году потратят 600 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга увеличила вложения в детские лагеря
Лев ИСТОМИН
В Екатеринбурге обновляют детские лагеря

В Екатеринбурге обновляют детские лагеря

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году администрация Екатеринбурга увеличит вложение в развитие системы детских лагерей до 600 миллионов рублей. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на градоначальника Алексея Орлова.

- Мы движемся в правильном направлении, так как даем детям комфортный и безопасный отдых, возможности для оздоровления,- рассказывает Алексей Орлов.

На выделенные деньги в лагере «Буревестник» привели в порядок пищеблок, новые медицинские пункты оборудовали в «Изумруде» и «Волне», а в «Мечте» обновили инженерные сети.

Быстровозводимые корпуса появились в загородных лагерях «Рассветный», «Спутник», «Бригантина» и «Приозерный».