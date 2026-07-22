Водитель, насмерть сбивший женщину в Нижнем Тагиле, получил условный срок

Водитель полностью признал свою вину. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор жителю поселка Оус в Ивделе – 70-летнему Виктору Ермакову. Днем 17 февраля 2026 года он насмерть сбил 53-летнюю женщину. Мужчина был за рулем автомобиля Saab 900 SE и двигался по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

- Проявив преступную небрежность и невнимательность, не учитывая при этом особенности и состояние транспорта, дорожные и метеорологические условия, допустил занос транспорта, выезд на обочину, наезд на автомобиль Volkswagen Polo, а также на стоящую возле него женщину, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Женщина остановилась на обочине, чтобы очистить свою машину от снега. Помеху для движения не создавала. Из-за травм груди, таза и конечностей она скончалась.

Виктора Ермакова осудили по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину мужчина полностью признал.

Отмечается, что в 2025 году он 12 раз привлекался к ответственности за превышение скорости, а в этом году – уже 7 раз.

Суд назначил водителю 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также его на 2,5 года лишили водительских прав. Помимо этого, суд взыскал с Виктора Ермакова компенсацию морального вреда в размере 1,3 миллиона рублей в пользу дочери погибшей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.