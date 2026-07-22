В Нижнем Тагиле из-за ливней ухудшилось качество воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Нижнем Тагиле из-за продолжительных дождей ухудшилось качество водопроводной воды. Об этом сообщает Тагил.Лайф.
Из-за обильных стоков, грязная вода попала в Верхне-Выйское водохранилище, которое снабжает питьевой водой часть города, показатели качества воды снизились из-за мутности и изменения цвета.
Городской Водоканал усилил хлорирование воды перед выводом ее в водопроводную часть. Угрозы здоровью горожан нет, отмечают в мэрии, однако ее свойства действительно ухудшились, подчеркнули в администрации.
Специалисты ожидают, что качество воды вернется в норму через несколько дней.