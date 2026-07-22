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НовостиОбщество22 июля 2026 4:08

Часть Нижнего Тагила на три дня останется без холодной воды

Жителей Нижнего Тагила предупредили об отключении холодной воды
Никита ПРИХОДЬКО
Холодную воду отключат на трое суток

Холодную воду отключат на трое суток

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле несколько районов на три дня останутся без холодной воды. Дело в том, что специалисты ООО «Водоканал-НТ» будут проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения и Черноисточинском гидроузле. Для этого потребуется остановить водоочистные сооружения.

- Будет прекращена подача воды для абонентов Дзержинского района, микрорайон Северный, микрорайон Сухоложский и Валегин бор, части Тагилстроевского района (Гальяно-Горбуновский массив), микрорайон Запрудный, микрорайон Ключики, санаторий Руш (микрорайон Старатель), Свердловское шоссе (от улицы Красногвардейская до Луганского проспекта) на трое суток, - пояснили в организации.

Так, остановка Черноисточинского гидроузла планируется в период с 6:00 24 июля по 24:00 26 июля.

Отмечается, что жителей указанных территорий обеспечат питьевой водой по заявкам от управляющих компаний или по обращению в оперативно-диспетчерскую службу.