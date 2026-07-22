Часть Нижнего Тагила на три дня останется без холодной воды

Холодную воду отключат на трое суток Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле несколько районов на три дня останутся без холодной воды. Дело в том, что специалисты ООО «Водоканал-НТ» будут проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения и Черноисточинском гидроузле. Для этого потребуется остановить водоочистные сооружения.

- Будет прекращена подача воды для абонентов Дзержинского района, микрорайон Северный, микрорайон Сухоложский и Валегин бор, части Тагилстроевского района (Гальяно-Горбуновский массив), микрорайон Запрудный, микрорайон Ключики, санаторий Руш (микрорайон Старатель), Свердловское шоссе (от улицы Красногвардейская до Луганского проспекта) на трое суток, - пояснили в организации.

Так, остановка Черноисточинского гидроузла планируется в период с 6:00 24 июля по 24:00 26 июля.

Отмечается, что жителей указанных территорий обеспечат питьевой водой по заявкам от управляющих компаний или по обращению в оперативно-диспетчерскую службу.