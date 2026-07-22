На Ямале врачи спасли 120 недоношенных малышей

Младенцы находятся в перинатальных центрах, пока не наберут вес Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе врачи помогли 120 малышам, родившимся раньше положенного срока, то есть до 30-й недели беременности. Об этом сообщает «Ямал 1».

Вес девяти младенцев не превышал одного килограмма, еще 15 малышей появились на свет с весом менее 1,5 килограммов. Малышам подарили здоровье врачи перинатальных центров Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Здесь за детьми наблюдают, пока их здоровье не окрепнет.

На сегодняшний день в роддомах наблюдаются 12 недоношенных младенцев. Все они набирают вес.