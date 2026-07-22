В Ирбите снижается уровень воды в реке Нице

Несколько домов и участков уже были освобождены от воды. Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

В Ирбите уровень воды в реке Нице постепенно снижается. По состоянию на 20:00 21 июля, он упал на 7 сантиметров и составил 791 сантиметр. Вода уже начала уходить из подтопленных домов и участков.

- По уточненным данным РСЧС, вода освободила первые этажи уже в 87 домах, кроме того, полностью ушла она и с 12 приусадебных участков, - написал в своих соцсетях глава Ирбита Николай Юдин.

Специалисты продолжают оказывать адресную помощь населению. Так, с 7:00 до 20:00 спасатели совершили 12 выездов. В пунктах временного размещения, по последним данным, находятся 86 жителей.

Кроме того, за два дня администрация приняла 302 заявления от пострадавших в результате паводка о выплате единовременной материальной помощи. Также начинается дезинфекция домов и участков. Специалисты уже приняли 20 заявок на обработку территорий.