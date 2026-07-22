Форум «Патриоты России» на Урале объединит волонтеров из 71 региона

Полпред Артем Жога рассказал о целях патриотического форума Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На первый всероссийский форум «Патриоты России», который пройдет в Тюмени, заявились 1727 участников из 71 российского региона, а также Белоруссии. Об этом сообщает «ФедералПресс».

- Волонтеры делают все возможное для поддержки бойцов на передовой, - рассказал об участниках форума полномочный представители Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Также завершился прием работ на Всероссийскую премию, где выберут лучшие инициативы по сохранению исторической памяти о событиях в Донбассе и поддержке бойцов СВО. Всего будет рассмотрен 251 проект, большая часть из них акцентирует внимание на патриотическом воспитании молодежи и формировании ценностных ориентиров при помощи культуры и творчества.

Артем Жога подчеркнул, что конкурсы помогают обеспечить надежный тыл для защитников и заложить фундамент будущего России. Итоги работы подведут 25 августа в Тюмени на очном этапе форума.