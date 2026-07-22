В Екатеринбурге парень на Lada сбил 9-летнего велосипедиста

По факту ДТП проведут проверку. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 20 июля около 15:00 произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний мальчик. Предварительно, возле дома №3 по улице Начдива Васильева 22-летний парень за рулем Lada сбил юного велосипедиста.

- Водитель Lada не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на 9-летнего мальчика, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Мальчика доставили в больницу с различными травмами. Помощь ему оказали врачи. Отмечается, что юный велосипедист находился на прогулке без сопровождения взрослых.

Сотрудники Госавтоинспекции провели замеры на месте аварии и опросили очевидцев. По факту ДТП назначена проверка.