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НовостиПроисшествия22 июля 2026 3:18

В Екатеринбурге парень на Lada сбил 9-летнего велосипедиста

В Екатеринбурге 9-летнего велосипедиста сбили на «зебре»
Никита ПРИХОДЬКО
По факту ДТП проведут проверку. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

По факту ДТП проведут проверку. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 20 июля около 15:00 произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний мальчик. Предварительно, возле дома №3 по улице Начдива Васильева 22-летний парень за рулем Lada сбил юного велосипедиста.

- Водитель Lada не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на 9-летнего мальчика, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Мальчика доставили в больницу с различными травмами. Помощь ему оказали врачи. Отмечается, что юный велосипедист находился на прогулке без сопровождения взрослых.

Сотрудники Госавтоинспекции провели замеры на месте аварии и опросили очевидцев. По факту ДТП назначена проверка.