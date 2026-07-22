В Сысерти в креативном кластере «На Заводе» установят 200-метровый пандус

На заводе установят уникальную лестницу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сысерти на территории креативного кластера «На Заводе» установят уникальную 200-метровую инклюзивную лестницу с пандусом, которая соединит архитектурный объект с городом и станет новым входом в кластер. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Реконструкция старинного завода началась в 2020 году, за несколько лет его превратили в объект для туристов, где каждый год бывают десятки тысяч посетителей. Сейчас туристы попадают на территорию кластера «На Заводе» через временную лестницу из гравия. Это небезопасно для маломобильных посетителей.

Проект по созданию новой инклюзивной лестницы поддержал Фонд президентских грантов, откуда выделено 14,3 миллиона рублей, еще 16 миллионов рублей переведут уральские предприниматели, а 3 миллиона соберут через пожертвования неравнодушных граждан.

Из-за перепада высоты в 9 метров прямой пандус на входе в кластер установить нельзя, поэтому для этого разработали уникальный проект - плавный 200-метровый маршрут с обзорным мостом.