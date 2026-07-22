Свердловчане смогут бесплатно посетить мероприятия Спартакиады народов России

В Свердловской области соревнования пройдут по 21 виду спорта. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале стали доступны билеты на Спартакиаду народов России. Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, посетить все мероприятия спортивного события можно будет бесплатно.

- Для посещения мероприятий необходимо заранее пройти регистрацию и получить билет. Также зрители могут получить билеты на соревнования по бадминтону, которые пройдут с 5 по 9 августа во Дворце дзюдо. Билетная программа на другие виды спорта будет открываться поэтапно, - пояснили в департаменте.

Кроме того, уже доступны билеты на открытие Спартакиады. Церемония пройдет 8 августа во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Напомним, что в соревнованиях примут участие спортсмены из семи регионов страны. Именно Свердловской область станет центральной площадкой Спартакиады. Турниры по 21 виду спорта пройдут в нескольких населенных пунктах региона. Среди них: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Первоуральск, Богданович, село Кашино и деревня Кремлевка.