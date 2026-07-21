На Среднем Урале коммунальщики и энергетики борются с последствиями паводка

В Свердловской области устраняют последствия паводка, а также восстанавливают транспортную инфраструктуру Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На территориях, которые ранее были охвачены паводком, начинаются восстановительные работы. На участках отсыпают дороги, просушивают здания и расчищают территории от мусора. Энергетики работают на электросетях и устраняют аварии. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- На реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва в районе поселка Гари зафиксировано снижение уровня воды. Улучшается паводковая обстановка в Талицком, Гаринском, Горноуральском, Первоуральском, Североуральском, Ивдельском, Кировградском и Асбестовском муниципальных округах. В том числе в районе Нижнего Тагила, Карпинска и Дегтярска, - сказано в сообщении.

Власти на местах собирают данные, касающиеся дезинфекции скважин. В зонах подтопления работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты. В них уральцы смогут поставить прививку от гепатита А, а также брюшного тифа.

На участке дороги Ирбит - Фомина восстановили обочины. Очищены водоотводящие трубы под полотном, чтобы предотвратить подтопление.