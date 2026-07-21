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НовостиОбщество21 июля 2026 17:42

Потомок Николая I предложил переименовать Свердловскую область

Потомок императора Николая I предложил новое название для Среднего Урала
Маргарита РАЗУМОВА
Гавриил Дорошин предложил название Уральская губерния

Гавриил Дорошин предложил название Уральская губерния

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В эфире телеканала «ОТВ» выступил потомок императора Николая I Гавриил Дорошин. Он предложил переименовать Свердловскую область.

- Я считаю, что область нужно переименовать в Екатеринбургскую или Уральскую губернию. Мы всегда говорим, что Ленин, большевики – это наша история. Однако не вся история полезна. Есть личности, которые нужны. Есть и те, от кого мы осознанно отказываемся, кого мы стыдимся, - говорит Гавриил Дорошин.

По мнению потомка, переименование изменит отношение людей к царской семье. Гавриил Дорошин подчеркивает, что человек, выросший с проспектами и площадями Ленина, воспринимает его личность нейтрально. Однако такую тенденцию стоит сменить.