Потомок Николая I предложил переименовать Свердловскую область

Гавриил Дорошин предложил название Уральская губерния Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В эфире телеканала «ОТВ» выступил потомок императора Николая I Гавриил Дорошин. Он предложил переименовать Свердловскую область.

- Я считаю, что область нужно переименовать в Екатеринбургскую или Уральскую губернию. Мы всегда говорим, что Ленин, большевики – это наша история. Однако не вся история полезна. Есть личности, которые нужны. Есть и те, от кого мы осознанно отказываемся, кого мы стыдимся, - говорит Гавриил Дорошин.

По мнению потомка, переименование изменит отношение людей к царской семье. Гавриил Дорошин подчеркивает, что человек, выросший с проспектами и площадями Ленина, воспринимает его личность нейтрально. Однако такую тенденцию стоит сменить.