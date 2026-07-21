За полгода врачи выездной поликлиники осмотрели более 16 тысяч юных уральцев

Бригада врачей выезжала 60 раз в отдаленные уголки региона Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи выездной поликлиники Областной детской клинической больницы с начала года осмотрели более 16 тысяч юных пациентов региона. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

В отдаленные уголки региона врачи выезжали 60 раз. В составе бригады педиатр, хирург, травматолог-ортопед. Также оказывают помощь урологи, неврологи, стоматологи и другие специалисты.

- За полгода врачи осмотрели 16 049 человек, из них 15 793 - в рамках профосмотров и диспансеризации. В межмуниципальных центрах провели консультации для 256 человек. Медики проверили здоровье юных жителей Каменского и Камышловского районов, Североуральска, Верхней Туры, Ивделя, Тавды, Асбеста, Верхней Пышмы и Верхнего Тагила, - уточнили в ведомстве.

Такие профосмотры позволяют выявить скрытые заболевания и провести профилактику. График выездов врачей составляли с учетом расписания свердловских школьников. После осмотров есть возможность отправить ребенка дообследоваться или госпитализировать.