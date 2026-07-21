В Серове в зону подтопления попали 136 домов

В Серове освобожденные от паводка территории будут дезинфицировать. Фото: скриншот видео

В Серове обсудили устранение последствий паводка. Сейчас ситуация на Киселевском водохранилище характеризуется, как контролируемая. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» глава Серова Александр Вовяков.

- Всего подтоплено 136 домовладений, в которых проживает 269 человек. Из них 55 детей. В зоне подтопления 17 частных домов, в которых проживают 35 чел. Шесть из них – дети, - сказано в сообщении. – В пункте временного размещения 17 человек.

На территории, охваченные паводком, завозят питьевую воду. Накануне в город поставляли 20 тонн бутилированной воды. Раздали уже 1500 бутылей.

Наблюдается снижение уровня воды в реке Замарайка. Перелива через дорогу в районе моста нет. К тому же, паводок не затронул серовские детские загородные лагеря.

Санврачи следят за обстановкой. Обсуждается предстоящая дезинфекция территорий. Также проведут вакцинацию от гепатита А.