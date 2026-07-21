Свердловчанка попала в больницу с абсцессом легкого из-за аспиратора

Молодая мама подхватила инфекцию, когда лечила сына Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле жительница Первоуральска Оксана попала в больницу. Врачи диагностировали у нее абсцесс легкого. Об этом в своих соцсетях рассказала свердловчанка Оксана Стахеева.

У пациентки уже скопился гной в легком. Вместе с этим, свердловчанку измучил сухой кашель, вкус гнили во рту. Температура поднималась выше 38 градусов.

- Я не ударялась, не простужалась. Меня лечили антибиотиками в больнице. Гной рассосался благодаря препаратам. Мы с врачом стали обсуждать, как я подцепила заболевание. Вспомнила, что за две недели до этого очищала нос сыну назальным аспиратором (устройство убирающее слизь из полости носа – Прим.Ред.), - написала Оксана.

Свердловчанка часто применяла эту методику, чтобы малыш свободно дышал. Врачи выяснили, что молодая мама заразилась из-за назального аспиратора. Она рассказала, что инфекцию подхватила в то время, как лечила сына от аналогичной болезни. Своевременное лечение позволило девушке избежать операции. Она предупредила женщин о необходимости тщательной дезинфекции устройства. Сейчас свердловчанка продолжает восстановление.