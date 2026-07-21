В честь 90-летия «Союзмультфильм» покажет на Урале, как создается анимация

Гости выставки смогут узнать, как создаются мультфильмы в разных техниках анимации - от 3D до кукольной Фото: Яна АСТАХОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 5 по 10 августа в Екатеринбурге будет работать интерактивная выставка «Фабрика чудес». Она приурочена к 90-летию киностудии «Союзмультфильм».

- «Нам девяносто, но чувствуем мы себя на девять!» – девиз нашего юбилейного года, – рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – Поэтому мы решили подарить своим зрителям выставку, которая будет одинаково интересна и взрослым, и детям и познакомит с магией создания анимации. Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы. Юбилей — отличный повод напомнить о тех, кто стоит за волшебной сказкой «Союзмультфильма», и вдохновить новое поколение».

Выставка будет проходить в ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Посещение бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте souzmult90.ru. Гости узнают, как актеры озвучивают персонажей в цехе звука, как создаются разные техники анимации – рисованная, кукольная, 3D… Многие экспонаты можно будет трогать руками. Также на экспозиции гостям предоставят аудиогид.