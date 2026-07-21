Почти 25 тысяч домашних питомцев перевезено в уральских поездах вместе с хозяевами и без в 1 полугодии

Фото: пресс-служба СвЖД

В 1 полугодии 2026 года в уральских поездах дальнего следования перевезено почти 25 тыс. домашних животных. Из них около 22 тыс. животных совершили поездку вместе с хозяевами и порядка 2,5 тыс. – без сопровождения владельцев, в багажных купе.

Чаще всего в поездах ехали собаки и кошки, но были и необычные хвостатые путешественники: шиншиллы, сурикаты, попугаи, белка и ящерица. Самые популярные маршруты перевозки – из Екатеринбурга и Тюмени в Москву и Санкт-Петербург.

Вагоны, где разрешена поездка животных вместе с владельцами, отмечены на электронных ресурсах покупки билетов специальным символом в виде лапки. На сайте ОАО «РЖД» и в веб-приложении можно выбрать место рядом с четырёхлапым соседом или подальше от него. На схеме вагона тёмно-серым цветом отмечаются места, выкупленные пассажирами с питомцами. При наведении курсора можно увидеть, какое именно животное поедет с хозяином и их маршрут.

Фото: пресс-служба СвЖД

Напомним, в августе 2025 года список животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования в сопровождении владельцев, был расширен и включает в себя почти 40 видов. Мелкие домашние животные, в том числе кошки и собаки, перевозятся в специальных переносках, которые помещаются на местах для ручной клади. Размер переноски не должен превышать 180 см по сумме трех измерений. Перевозка крупных и служебных собак производится под наблюдением их владельцев в отдельном купе при условии полного выкупа мест.

Перевозка питомцев без сопровождения осуществляется в багажных купе поездов дальнего следования. Оформить услугу на перевозку можно в специализированных багажных кассах или на сайте ОАО «РЖД». Отправителю нужно заполнить заявление, указав ФИО и номер телефона отправителя и получателя и другую необходимую информацию. Заявление и квитанцию об оплате необходимо предъявить проводнику вагона, в котором будет следовать питомец.

С более подробной информацией, в т.ч. с правилами и списком животных, разрешенных к перевозке, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/ «Перевозка багажа, посылок, корреспонденции, животных».